Опишите внешность учителя русского языка так чтобы в классе его легко узнали

Гость: Гость:

Примерно так: Женщина лет сорока, немного смуглая. Опрятно одетая; на ней белая рубашка, черная юбка до колен, черный педжак, а в руках у нее указка. Волосы собраны не аккуратно, но это совсем не портит ее вид. В другой руке у нее книжка,писатетей 19 века. С этой книгой она может ходить практически всегда, как на работу, так прочитать ее и дома. Эта женщина сделала многое для детей ;научила их языку и грамоте, понимать и проживать жизнь литературных героев, познакомила их с алфавитом и позже, с произведениями великих классив.