Помогите,пожалуйста, сделать таблицу по Первой мировой войне 1. Год 2. Основные в??енные действия 3. Значение
История
Помогите,пожалуйста, сделать таблицу по Первой мировой войне 1. Год 2. Основные в??енные действия 3. Значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 28 июля 1914 — 11 ноября 1918 2. 1914 год, 4 августа — 2 сентября, Восточно-Прусская операция 1914 год, 5 августа — 8 сентября, Галицийская операция 1914 год, 7 августа, Гумбиннен-Гольдапское сражение (Сражение у города Гумбиннен) 1914 год, 5 — 21 августа, Львовское сражение (Галич-Львовская операция) 1914 год, 10 — 11 августа, Сражение при Франкенау (Сражение под Орлау-Франкенау) 1914 год, 10 — 21 августа, Люблин-Холмская операция, в т.ч. Сражение у Красника 10 — 12 августа 1914 года и Томашовское сражение 13 — 21 августа 1914 года 1914 год, 26 — 28 августа, Сражение при Танненберге (Сражение у Мазурских болот, Сражение у Мазурских озёр) 1914 год, 15 сентября — 26 октября, Варшавско-Ивангородская операция 1915 год, 19 июня, Готландский бой 1916 год, 22 мая — 31 июля, Брусиловский прорыв 1917 год, 16 июня — 15 июля, Июньское наступление 1917 год, 19 — 24 августа, Рижская операция 1917 год, 29 сентября — 6 октября, Моонзундская операция (Операция «Альбион») 3. Первая мировая оказала огромное влияние на экономику, политику, идеологию, на всю систему международных отношений. Война привела к крушению самых могущественных европейских государств и складыванию новой геополитической ситуации в мире
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