Помогите,пожалуйста, сделать таблицу по Первой мировой войне 1. Год 2. Основные в??енные действия 3. Значение

Гость: Гость:

1. 28 июля 1914 — 11 ноября 1918 2. 1914 год, 4 августа — 2 сентября, Восточно-Прусская операция 1914 год, 5 августа — 8 сентября, Галицийская операция 1914 год, 7 августа, Гумбиннен-Гольдапское сражение (Сражение у города Гумбиннен) 1914 год, 5 — 21 августа, Львовское сражение (Галич-Львовская операция) 1914 год, 10 — 11 августа, Сражение при Франкенау (Сражение под Орлау-Франкенау) 1914 год, 10 — 21 августа, Люблин-Холмская операция, в т.ч. Сражение у Красника 10 — 12 августа 1914 года и Томашовское сражение 13 — 21 августа 1914 года 1914 год, 26 — 28 августа, Сражение при Танненберге (Сражение у Мазурских болот, Сражение у Мазурских озёр) 1914 год, 15 сентября — 26 октября, Варшавско-Ивангородская операция 1915 год, 19 июня, Готландский бой 1916 год, 22 мая — 31 июля, Брусиловский прорыв 1917 год, 16 июня — 15 июля, Июньское наступление 1917 год, 19 — 24 августа, Рижская операция 1917 год, 29 сентября — 6 октября, Моонзундская операция (Операция «Альбион») 3. Первая мировая оказала огромное влияние на экономику, политику, идеологию, на всю систему международных отношений. Война привела к крушению самых могущественных европейских государств и складыванию новой геополитической ситуации в мире