В библеотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. Сколько всего учебников привезли в библеотеку Напишити с условием

Математика

В библеотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. Сколько всего учебников привезли в библеотеку Напишити с условием

Автор: Гость