В библеотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. Сколько всего учебников привезли в библеотеку Напишити с условием
Математика
В библеотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. Сколько всего учебников привезли в библеотеку Напишити с условием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К.яз.- 1200уч.} р.яз.- ?, в 3р.меньше}всего ?уч. 1200÷3=400(уч.на р.яз.) 1200+400=1600(уч.) Ответ:1600 учебников всего привезли в библиотеку.
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