MgO-Mg-MgSo4-x-MgCl2 Осуществите превращение
Химия
MgO-Mg-MgSo4-x-MgCl2 Осуществите превращение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2MgO -> 2Mg + O2 Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 MgSO4 -> MgO + SO3 MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
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