Сколько кг вясят 10 учебников ? (Любых )

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Сколько кг вясят 10 учебников ? (Любых )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не особо поняла вопрос. Но мой портфель весит 4-5 кг.
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