5929:(789-778)² решите по действиям позя) ищи 14 баллов

Математика
5929:(789-778)² решите по действиям позя) ищи 14 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)789-778=11 2) 11 в квадрате= 121 3)5929:121=49
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