5929:(789-778)² решите по действиям позя) ищи 14 баллов
Математика
5929:(789-778)² решите по действиям позя) ищи 14 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)789-778=11 2) 11 в квадрате= 121 3)5929:121=49
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1. Незаменимыми компонентами диеты человека являются а)линолевая кислота б)асп??рагиновая кислота в)лизин г)холин д)трипофан
Русский язык
Физика
100 БАЛЛОВ!! На первой половине маршрута автобус двигался со скоростью, в k = 4 раза большей, чем на второй. Средняя скорость движения автобуса н...
Физика