1. Незаменимыми компонентами диеты человека являются а)линолевая кислота б)асп??рагиновая кислота в)лизин г)холин д)трипофан
Биология
1. Незаменимыми компонентами диеты человека являются а)линолевая кислота б)асп??рагиновая кислота в)лизин г)холин д)трипофан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)линолевая кислота г)холин
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