Опишите строение газов с помощью молекулярно-кинетической теории

Физика
Опишите строение газов с помощью молекулярно-кинетической теории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы газа - мельчайшие частицы вещества, находящиеся в непрерывном хаотическом  движении. Эти молекулы обладают кинетической энергией, которая определяется температурой газа. Основное уравнение МКТ: p = n*k*T 
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