Опишите строение газов с помощью молекулярно-кинетической теории
Физика
Опишите строение газов с помощью молекулярно-кинетической теории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы газа - мельчайшие частицы вещества, находящиеся в непрерывном хаотическом движении. Эти молекулы обладают кинетической энергией, которая определяется температурой газа. Основное уравнение МКТ: p = n*k*T
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)Найдите подлежащие и сказуемое предложения:Пробираться сквозь заросли кустов,п?? дорогам к дальнему озеру.
Математика
«волейбол ойнауға бірнеше қыз және 11 ұл бала шықты.Олар 2 командаға тең бөлінгенде командалардың әрқайсысында 9ойыншыдан болды.Волейбол ойнауға не...