1)Найдите подлежащие и сказуемое предложения:Пробираться сквозь заросли кустов,п?? дорогам к дальнему озеру.
Русский язык
1)Найдите подлежащие и сказуемое предложения:Пробираться сквозь заросли кустов,п?? дорогам к дальнему озеру.
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Подлежащего нет, сказуемое пробираться
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