Какую траекторию составляет в небе реактивный самолёт?

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Реактивный самолёт оставляет за собой инверсионный след. Температура вырывающихся из сопло газов гораздо выше температуры окр.среды. След становится видимым из-за сконденсированного водяного пара. Траектория будет повторять форму пути самолёта