Обозначь в словах корень . подчеркни слова с орфограммой проверяемые безударные гласные в корне соова.

Гость: Гость:

Зимушка(корень зим безударная гласная у,а),водяной(корень вод безудар глас о,о),снежок(корень снеж безудар глас е),старик(корень стар безудар глас а),запах(корень запах безудар глас вторая а),говорящий(кор говор безудар глас о,о,и),горный(кор гор безудар глас ы),летать(корень лет безудар глас е),перелесок(корень лес безудар глас две е,о),водный(корень вод безудар глас ы),редкий(корень ред безудар глас и),морозный(корень мороз безудар глас первая буква о,ы),старость(коень стар безуд глас о),летчик(корень лет безудар глас и),трамвай(корень трамвай безудар глас первая а),лесной(корень лес безудар глас е),степной(степ безудар глас е),морской(мор безудар глас первая о),земля(корень земля безудар глас е)