Найдите две дроби, каждая из которых больше 7/9 и меньше 8/9.(с ответом,если можно и подробно) Заранее благодарю;*

Математика

Найдите две дроби, каждая из которых больше 7/9 и меньше 8/9.(с ответом,если можно и подробно) Заранее благодарю;*

Автор: Гость