Найдите две дроби, каждая из которых больше 7/9 и меньше 8/9.(с ответом,если можно и подробно) Заранее благодарю;*
Математика
Найдите две дроби, каждая из которых больше 7/9 и меньше 8/9.(с ответом,если можно и подробно) Заранее благодарю;*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/9=14/18=28/36 8/9=16/18=32/36 28/36<29/36,30/36,31/36>32/36
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