Сочинение на тему " Недоросль ". Пожалуйста , не копируйте и не плагиате у других. Пишите свои мысли . Спасибо)

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Недоросль - сатирическое произведение, автором которого является Денис Фонвизин. Именно оно принесло ему славу и популярность во всей России. В этом произведении нам раскрываются сущности разных людей, их поведение, хорошие и плохие черты характера. Пожалуй одной из главных тем произведения Недоросль было высмеивание помещиков Простаковых и их сына, Митрофанушки. В последнем случае можно сказать, что после выхода Недоросли в свет, имя Митрофанушка стало своего рода нарицательным и даже оскорблением. Насчёт его родителей можно сказать, что ,,глупых людей легко обвести вокруг пальца, а если они сильно виноваты, то наказание их должно быть в самый раз". Госпожа Простакова - злая и алчная женщина. Она не обращала внимание ни на кого, кроме своего сына. Люди для неё не имели значение, если они не были знатной крови. Её муж - простой, затюканный своей женой мальчишка в теле взрослого. Ничего не соображающий, ничего не понимающий. Но не все герои Недоросли такие уж плохие. Софья- воспитанница госпожи Простаковой - добрая и кроткая девушка, названная недаром Софьей, ведь она была очень умной. Она всё ждала своего дядю, и верила что он жив. И её мысли оказались правдой. Дядя был жив и даже оставил ей наследство. Но Простакова, увидев это. вздумала женить Софью на Митрофанушке, что бы приобрести деньги себе. Алчность её была наказуема. В итоге Софья вышла замуж по любви, нашла дядю, а Простакову все покинули, даже её сын, которого за плохое поведение отправили в армию. Мораль сего произведения такова - ,, Не будь ты злым и лицемерным, накажут тебя непременно." Фонвизин создал своё произведение, вложив в него все компоненты прекрасной сатиры : глупые отрицательные персонажи и добрые, умные положительные.