Что такое защита отечества долг обязанность военная служба

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Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Мировоззренческие, нравственные и духовные основы служения Отечеству Вопросы: 1. Взаимосвязь понятия «защита Отечества» с понятиями «гражданин», «менталитет», «долг», «обязанность». 2. Мировоззренческие, нравственные и духовные основы служения Отечеству. В современной России принимаются меры, направленные на формирование патриотических чувств у подрастающего поколения, на обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение целостности общества, традиций, культуры и, самое главное, на сохранение генофонда и государства. Претворить в жизнь эти цели возможно через актуализацию одной из главных обязанностей гражданина нашей страны - обязанности по защите Отечества, а в мирное время - через служение Отечеству на основе осознанного долга перед ним. В этих условиях все больше проявляется потребность как в теоретическом обосновании, так и в практическом внедрении в жизнь мировоззренческих, нравственных и духовных основ сознательного служения Отечеству. 1 Географическое положение нашей страны вынуждало власть всегда быть во всеоружии. В свою очередь разноплеменные народы, населявшие Русь, во время опасности всегда объединялись для отпора врагу. Частота вражеских набегов и нападений на наши земли обусловила то, что защита Отечества стала не только неотъемлемой функцией граждан страны, но и одной из главных обязанностей. На протяжении всей истории Древней Руси, позже России, летописи и хроники пестрят многочисленными примерами доблести, чести, самопожертвования во имя защиты Отечества. Во многих источниках Древней Руси сохранились сведения о героях, прославивших себя на боевом поприще. Если изначально защита Отечества рассматривалась с позиции службы князю в том или ином владении (с учетом того, что воины могли переходить от одного князя к другому), то впоследствии это понятие стало трактоваться шире, именно как служба всему Отечеству, что отражалось в таких лозунгах, как «За матушку Русь», «На благо Отечества». Постепенно служение Отчеству переросло в священный долг. Долг человека, гражданина как святость в первую очередь, а уже только потом как обязанность. Генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант граф М.С. Воронцов (1782-1856 гг.) писал в «Наставлении» от 1815 г.: «Офицеры должны знать долг свой и чувствовать всю важность своего звания». Такие гражданские качества, как долг, закладывались веками и формировали менталитет народа. Согласно «Большой советской энциклопедии» менталитет - (от позднелат. mentalis - «умственный») - это образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе. Менталитет российского народа складывался сотни лет: это результат синтеза многочисленных культур различных народов, населявших территорию страны, обычаи и традиции, постоянное ожидание опасности, частые вооруженные конфликты с кочевыми племенами, коллективное, общинное начало во всем без исключения, самопожертвование. Однако дать четкое определение российскому менталитету очень трудно. Выражение «гражданин своей страны» звучит гордо, но зачастую не совсем понятно для некоторых людей. Само понятие «гражданин» пришло к нам из Древней Греции. Оно возникло в тесной связи с понятиями «город», «горожанин». Первыми гражданами были свободные и равноправные жители независимых городов-общин в Древней Греции и Древнем Риме. Они имели гражданские права и обязанности, в том числе служили в войске, участвовали в народных собраниях, имели имущественные и личные права. В современной жизни слово «гражданин» имеет два основных значения: 1. Гражданин - это лицо, которое принадлежит к постоянным жителям данного государства, имеет все права, гарантируемые Конституцией этой страны, исполняет все установленные законами обязанности. 2. Гражданин - это человек, который знает свои права и обязанности и участвует в больших и малых делах своей страны. Это человек, который понимает свой гражданский долг, у которого есть гражданская ответственность, гражданская совесть, гражданская гордость. В этом высоком значении понятие «гражданин» вошло и в российскую культуру, стало выражением служения родному народу, чувства готовности идти на жертвы во имя Родины.