Могут ли алюминевый и вольфрамовый проводники равной длины иметь одинаковое электрическое сопротивление? ответ обосновать надо срочно

Физика
Могут ли алюминевый и вольфрамовый проводники равной длины иметь одинаковое электрическое сопротивление? ответ обосновать надо срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Могут если имеют разную площадь поперечного сечения.R=pa*L/Sa; R=pв*L/Sв,если сопротивления равны,то ра /рв =Sв/Sa=2,8*10^-8/5,5*10^-8=1/2. Площадь сечения вольфрамового проводника в 2 раза меньше алюминиевого.
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