Могут ли алюминевый и вольфрамовый проводники равной длины иметь одинаковое электрическое сопротивление? ответ обосновать надо срочно

Физика

Могут ли алюминевый и вольфрамовый проводники равной длины иметь одинаковое электрическое сопротивление? ответ обосновать надо срочно

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