Могут ли четырех огут ли четырехугольник и угол иметь 2 общие точки
Математика
Могут ли четырех огут ли четырехугольник и угол иметь 2 общие точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажеться нет, потому что угол и есть одна точка четырехугольника
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