Как решить уравнение (x+74)-91=35 54-(x-19)=38
Математика
Как решить уравнение (x+74)-91=35 54-(x-19)=38
Ответ(ы) на вопрос:
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X+74-91=35 x=-52 2) 54-x+19=38 -x=35
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