Афаг сдала экзамен по 4 предметам и набрала 375 баллов. Количество баллов, набранных по разным предметам, было неодинаковым, набранных Афаг по одному предмету? помогиье пожалуйста!

Математика
Афаг сдала экзамен по 4 предметам и набрала 375 баллов. Количество баллов, набранных по разным предметам, было неодинаковым, набранных Афаг по одному предмету? помогиье пожалуйста!
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