Афаг сдала экзамен по 4 предметам и набрала 375 баллов. Количество баллов, набранных по разным предметам, было неодинаковым, набранных Афаг по одному предмету? помогиье пожалуйста!

Математика

Афаг сдала экзамен по 4 предметам и набрала 375 баллов. Количество баллов, набранных по разным предметам, было неодинаковым, набранных Афаг по одному предмету? помогиье пожалуйста!

Автор: Гость