...народ, совершивший первое путешествие вокруг Ливии (Африки).
География
...народ, совершивший первое путешествие вокруг Ливии (Африки).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из исторических источников первым это путешествие совершил европеец Васко да Гамы, но весьма вероятно, что задолго до него это сделали финикийцы.
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