Дам 20 балов❤️❤️❤️❤️❤️❤️Заранее спасибо❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Замени глагол?? на действительные причастия настоящего или прошедшего времени. Но самое замечательное в доме были (петь) двери. Я не могу сказать, отчего они пели: (перержаве...

Русский язык

Дам 20 балов❤️❤️❤️❤️❤️❤️Заранее спасибо❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Замени глагол?? на действительные причастия настоящего или прошедшего времени. Но самое замечательное в доме были (петь) двери. Я не могу сказать, отчего они пели: (перержаветь) ли петли были тому виною, или сам механик, (делать) их, скрыл в них какой-нибудь секрет; но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, (вести) в спальную, пела самым тоненьким дискантом; дверь, (вести) в столовую, хрипела басом; но та, которая была в сенях , издавала какой-то странный (дребезжать) и вместе (стонать) звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось: "Батюшки, я зябну!" Если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревней, низенькой комнатой, (озарить) свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже (стоять) на столе, майской тёмной ночью, (глядеть) из сада сквозь (растворить) окно на стол, (уставить) приборами.

Автор: Гость