Срочняк математика шестой класс.ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА 1 ГА. ЕГО ДЛИНА 125 МЕТРОВ . ??ЫЧИСЛИ ШИОИНУ. НАЧЕРТИ ПРЯМОУГОЛЬНИК В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ МАШТАБЕ

Гость: Гость:

1га = 10 000кв.м 1) 10 000 : 125 = 8(м) - ширина прямоугольника Ответ: 8 м - ширина прямоугольника. Наиболее удобный масштаб для листа тетради: М 1:1000 Длина прямоугольника = 12,5см Ширина прямоугольника = 0,8см = 8мм