Могут ли две пересекающиеся прямые лежать в разных плоскостях
Алгебра
Могут ли две пересекающиеся прямые лежать в разных плоскостях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не могут. Если прямые пересекаются, то они определяют плоскость и притом только одну
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