Могут ли пересечься биссектрисы внутренних накрест лежащих , углов образованных ??ри пересечение двух параллельных прямых третий ?
Геометрия
Могут ли пересечься биссектрисы внутренних накрест лежащих , углов образованных ??ри пересечение двух параллельных прямых третий ?
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Не могут!zxcvbnm,sdfghjklwertyuiop
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