Могут ли треугольник и ломаная иметь только 2 общие точки? 3 общие точки? сделай рисунки.
Математика
Могут ли треугольник и ломаная иметь только 2 общие точки? 3 общие точки? сделай рисунки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый рисунок- две точки. второй- три
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