За 2кг конфет и 4кг печенья заплатили 124руб. Сколько стоит килограмм печенья, если он на 5руб дешевле, чем килограмм конфет?
Химия
За 2кг конфет и 4кг печенья заплатили 124руб. Сколько стоит килограмм печенья, если он на 5руб дешевле, чем килограмм конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x руб - это 1кг конфет, тогда x-5 руб - это 1 кг печенья. Значит, 2 кг конфет - это 2x, а 4 кг печенья - это 4(x-5). Составим и решим уравнение: 2x+4(x-5)=124 6x=144 x=24 - это 1 кг конфет, следовательно, x-5=24-5=19. Ответ: 19 рублей.
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