Вопросы, ответь подробно и приведите примеры ! 3) Отличаются ли понятия "жизнь" данное Луи Пастером, Энгельсом и современная формулировка 4) Предложите методы биологических исследований для изучения Суджукской Лагуной

Биология
Вопросы, ответь подробно и приведите примеры ! 3) Отличаются ли понятия "жизнь" данное Луи Пастером, Энгельсом и современная формулировка 4) Предложите методы биологических исследований для изучения Суджукской Лагуной
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Да 4)  внешних признаков и видимых изменений на протяжении определенного промежутка времени. Например, наблюдение за ростом  и развитием  верности выдвинутой гипотезы. СравнительныйИсследование сходства и различия в строении, протекании жизненных процессов и поведении различных объектов. Например, особей разного пола,  к одному   наблюдаемых внешних признаков объектов исследования. Этот метод стоял у истоков биологии, как науки, но ее развитие было бы невозможно без применения других методов исследования. ИсторическийОсмысление полученных научных фактов и их сопоставление с ранее известными.
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