План до твору Захар Беркут до 5 розділу

Литература
План до твору Захар Беркут до 5 розділу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. тухольці запалюють вогнища 2.цікавість боярина до роботи тухольця 3.виготовлення метавок 4. Признання Ярослави 5. Сумніви тугара вовка 6.прихід тугара вовка і мирослави 7.боярин розповідає умови бурунди 8. Обговорення умов 9.відповідь вождя 10.мирослава просить батька задишитися
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