СН2 Вычилить относительным молекулярные массы следующих соединений

Химия
СН2 Вычилить относительным молекулярные массы следующих соединений
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Гость:
CH2=Mr=12+1*2=14nnnnnnnnnnnnnnnnnn

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