В каком году появились динозавры?
История
В каком году появились динозавры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мезозойскую эру начиная с позднего триасового периода (приблизительно 225 млн лет назад)
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