Расставьте знаки препинания. Она хозяйка своего жилища и держит все под своим ко??тролем в особенности мужа который робел перед женой
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Расставьте знаки препинания. Она хозяйка своего жилища и держит все под своим ко??тролем в особенности мужа который робел перед женой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она, хозяйка своего жилища и держит всё под своим контролем, в особенности мужа, который робел перед женой.
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