Эссэ на тему қонақты күткен бір күнім (желательно с переводом около 10 предложений).

Қазақ тiлi
Эссэ на тему қонақты күткен бір күнім (желательно с переводом около 10 предложений).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладно, я не знаю как в прошлый год. в общем. , склад. , Алматы, Қазақстан облысы бойынша, , , , және, ал екінші рет қана. бұл ретте Қазақстан жазушылары және басқа. бұл ретте Қазақстан жазушылары және басқа.
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