Что такое Обрядная Музыка?

Другие предметы
Что такое Обрядная Музыка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это музыка,которой сопровождается обряд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нужно решить через теорему Виета номер 25)))
Ответить
Литература
План до твору Захар Беркут до 5 розділу
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать номер 89
Ответить
Қазақ тiлi
Эссэ на тему қонақты күткен бір күнім (желательно с переводом около 10 предложений).
Ответить
Русский язык
Расставьте знаки препинания. Она хозяйка своего жилища и держит все под своим ко??тролем в особенности мужа который робел перед женой
Ответить