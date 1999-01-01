Вычислите нод и нок чисел: 639 и 221,679 и485, 1999 и 2000,237 и 215, 1998 и 111, 25 и 27
Алгебра
Вычислите нод и нок чисел: 639 и 221,679 и485, 1999 и 2000,237 и 215, 1998 и 111, 25 и 27
Ответ(ы) на вопрос:
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639|3 221|13 НОД=1 НОК=141219 213|3 17|17 71|71 1 1 679|7 485|5 НОД=97 НОК=3395 97|97 97|97 1 1 1999|1999 2000|1000 НОД=1 НОК=3998000 1 2|2 1 237|3 215|5 НОД=1 НОК=50995 79|79 43|43 1 1 1998|111 111|111 НОД=111 НОК=1998 18|9 1 2|2 1 25|5 27|9 НОД=1 НОК=675 5|5 3|3 1 1
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