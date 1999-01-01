Вычислите нод и нок чисел: 639 и 221,679 и485, 1999 и 2000,237 и 215, 1998 и 111, 25 и 27

Алгебра

Вычислите нод и нок чисел: 639 и 221,679 и485, 1999 и 2000,237 и 215, 1998 и 111, 25 и 27

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