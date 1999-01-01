Вычислите нод и нок чисел: 639 и 221,679 и485, 1999 и 2000,237 и 215, 1998 и 111, 25 и 27

Алгебра
Вычислите нод и нок чисел: 639 и 221,679 и485, 1999 и 2000,237 и 215, 1998 и 111, 25 и 27
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639|3     221|13  НОД=1  НОК=141219 213|3       17|17   71|71        1      1 679|7           485|5     НОД=97   НОК=3395   97|97           97|97      1                 1 1999|1999     2000|1000    НОД=1   НОК=3998000        1                   2|2                                 1 237|3     215|5      НОД=1   НОК=50995  79|79        43|43      1              1 1998|111          111|111   НОД=111  НОК=1998   18|9                   1     2|2                         1 25|5    27|9   НОД=1   НОК=675   5|5       3|3    1          1              
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