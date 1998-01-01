Помогите решить "Упростить выражение 13X-2-(5x-11), А затем решить при x= 0.8
Математика
Помогите решить "Упростить выражение 13X-2-(5x-11), А затем решить при x= 0.8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13х-2-(5х-11)=13х-2-5х+11=8х+9, при х=0,8: 8х+9=8*0,8+9=6,4+9=15,4
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