Ваня начертил отрезок длиной 5 см. Этот отрезок на 6 см короче отрезка, который начертила Галя. начерти эти отрезки

Математика

Ваня начертил отрезок длиной 5 см. Этот отрезок на 6 см короче отрезка, который начертила Галя. начерти эти отрезки

Автор: Гость