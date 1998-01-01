Ваня начертил отрезок длиной 5 см. Этот отрезок на 6 см короче отрезка, который начертила Галя. начерти эти отрезки
Математика
Ваня начертил отрезок длиной 5 см. Этот отрезок на 6 см короче отрезка, который начертила Галя. начерти эти отрезки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черти два отрезка: 1. Ваня=5см 2. Галя=11см
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