Мой компютер срчинени,как он появился и что для меня значит компютер
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Мой компютер срчинени,как он появился и что для меня значит компютер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой компьютер . Слово компьютер является производным от английских слов to compute, computer, которые переводятся как «вычислять», «вычислитель» (английское слово, в свою очередь, происходит от латинского computāre — «вычислять»). Первоначально в английском языке это слово означало человека, производящего арифметические вычисления с привлечением или без привлечения механических устройств. В дальнейшем его значение было перенесено на сами машины, однако современные компьютеры выполняют множество задач, не связанных напрямую с математикой. Впервые трактовка слова компьютер появилась в 1897 году в Оксфордском словаре английского языка. Его составители тогда понимали компьютер как механическое вычислительное устройство. В 1946 году словарь пополнился дополнениями, позволяющими разделить понятия цифрового, аналогового и электронного компьютера. Мне кажется,что слово компьютер, означает "умное устройство".На самом деле это робот, у которого можно спросить любой вопрос и он на него ответит.
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