Исследовать функцию y=x^3-3x^2
Математика
Исследовать функцию y=x^3-3x^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=х^2(х-3) У=0 при х=0 или х=3
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