Look at the pikture and fill in the blanks.
Английский язык
Look at the pikture and fill in the blanks.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. hot summer DAY последние: there is ONE HORSE, two cows and THREE SHIPS.
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