При остывании на 15 градусов тело потеряло количество теплоты равное 2500 Дж сколько теплоты оно потеряет остывая на 45 градусов

Физика

При остывании на 15 градусов тело потеряло количество теплоты равное 2500 Дж сколько теплоты оно потеряет остывая на 45 градусов

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