При остывании на 15 градусов тело потеряло количество теплоты равное 2500 Дж сколько теплоты оно потеряет остывая на 45 градусов

Физика
При остывании на 15 градусов тело потеряло количество теплоты равное 2500 Дж сколько теплоты оно потеряет остывая на 45 градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=cmt1/Q1=cmt2 c m сократится 2500=15/Q=45 Q= 2500*45/15=7500 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь и реши уравнения; 1)с неизвестным слагаемым; 2)с неизвестным уменьшаемым. и??ползуй числа 46 и 21 помогите пожалуйста срочно щас
Ответить
Обществознание
Некоторые называют глобализацию не ,,всемирным братством ",а ,,всемирным пиратством".Справедлива ли такая оценка?Обоснуй свой вывод.Помогите!!
Ответить
Қазақ тiлi
Пожайлуста проскланяйте на казахском слово дом и Арман!)
Ответить
Математика
Найти задачу по математике 9 класс одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой а его площадь равна 240 см найдите стороны прямоугольника
Ответить
Химия
Выведите формулу вещества содержащего 82,75 процентов углерода и 17,25 процетов водорода. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху р...
Ответить