Составь и реши уравнения; 1)с неизвестным слагаемым; 2)с неизвестным уменьшаемым. и??ползуй числа 46 и 21 помогите пожалуйста срочно щас
Математика
Составь и реши уравнения; 1)с неизвестным слагаемым; 2)с неизвестным уменьшаемым. и??ползуй числа 46 и 21 помогите пожалуйста срочно щас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+21=46 х=46-21 х=25 25+21=46 46=46 Ответ:х=25 2) у-46=21 у=46+21 у=67 67-46=21 21=21 ответ:у=67
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