Составь и реши уравнения; 1)с неизвестным слагаемым; 2)с неизвестным уменьшаемым. и??ползуй числа 46 и 21 помогите пожалуйста срочно щас

Математика

Составь и реши уравнения; 1)с неизвестным слагаемым; 2)с неизвестным уменьшаемым. и??ползуй числа 46 и 21 помогите пожалуйста срочно щас

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