Некоторые называют глобализацию не ,,всемирным братством ",а ,,всемирным пиратством".Справедлива ли такая оценка?Обоснуй свой вывод.Помогите!!

Гость: Гость:

В принципе да, если взглянуть на мировую экономику и транснациональные корпорации, они устраивают монополию на мировых рынках, наживаются на странах, людях, например навязывая определённый образ жизни, заставляя нас покупать то, что особо нам не нужно.