Некоторые называют глобализацию не ,,всемирным братством ",а ,,всемирным пиратством".Справедлива ли такая оценка?Обоснуй свой вывод.Помогите!!

Обществознание
Некоторые называют глобализацию не ,,всемирным братством ",а ,,всемирным пиратством".Справедлива ли такая оценка?Обоснуй свой вывод.Помогите!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В принципе да, если взглянуть на мировую экономику и транснациональные корпорации, они устраивают монополию на мировых рынках, наживаются на странах, людях, например навязывая определённый образ жизни, заставляя нас покупать то, что особо нам не нужно.
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