Некоторые называют глобализацию не ,,всемирным братством ",а ,,всемирным пиратством".Справедлива ли такая оценка?Обоснуй свой вывод.Помогите!!
Обществознание
Некоторые называют глобализацию не ,,всемирным братством ",а ,,всемирным пиратством".Справедлива ли такая оценка?Обоснуй свой вывод.Помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В принципе да, если взглянуть на мировую экономику и транснациональные корпорации, они устраивают монополию на мировых рынках, наживаются на странах, людях, например навязывая определённый образ жизни, заставляя нас покупать то, что особо нам не нужно.
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