1) Число молекул углекислого газа, если масса углекислого газа 4,4г. 2) Массовую дол?? карбоната натрия в растворе, если для его приготовления взяли 65г воды и 15 г указанной соли.

Химия
1) Число молекул углекислого газа, если масса углекислого газа 4,4г. 2) Массовую дол?? карбоната натрия в растворе, если для его приготовления взяли 65г воды и 15 г указанной соли.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) m(CO2)=4.4г     M(CO2)=44г/моль   n(СО2)=m/M=4.4/44=0.1моль N=Nₐ *n      N=6.02*10³ *0.1=0.602*10²³ 2) m(раствора)=65+15= 80г w(CaCO3)=15/80*100=18.75%
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