1) Число молекул углекислого газа, если масса углекислого газа 4,4г. 2) Массовую дол?? карбоната натрия в растворе, если для его приготовления взяли 65г воды и 15 г указанной соли.
Химия
1) Число молекул углекислого газа, если масса углекислого газа 4,4г. 2) Массовую дол?? карбоната натрия в растворе, если для его приготовления взяли 65г воды и 15 г указанной соли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) m(CO2)=4.4г M(CO2)=44г/моль n(СО2)=m/M=4.4/44=0.1моль N=Nₐ *n N=6.02*10³ *0.1=0.602*10²³ 2) m(раствора)=65+15= 80г w(CaCO3)=15/80*100=18.75%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача на смекалку В 8 а классе учатся 25 человек. Известно что: 1) каждый ученик ко??орый знает французский знает и английский 2) Французски...
Английский язык
Физика
При остывании на 15 градусов тело потеряло количество теплоты равное 2500 Дж сколько теплоты оно потеряет остывая на 45 градусов
Математика
Составь и реши уравнения; 1)с неизвестным слагаемым; 2)с неизвестным уменьшаемым. и??ползуй числа 46 и 21 помогите пожалуйста срочно щас