1) Число молекул углекислого газа, если масса углекислого газа 4,4г. 2) Массовую дол?? карбоната натрия в растворе, если для его приготовления взяли 65г воды и 15 г указанной соли.

Химия

1) Число молекул углекислого газа, если масса углекислого газа 4,4г. 2) Массовую дол?? карбоната натрия в растворе, если для его приготовления взяли 65г воды и 15 г указанной соли.

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