Молекулярная концентрация - 2,5 * 10^19 молекул/см^3 Температура - 300 К Давление?

Физика
Молекулярная концентрация - 2,5 * 10^19 молекул/см^3 Температура - 300 К Давление?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тут скорее всего надо использовать закон Авагадро P=n*k*T  k-постоянная Больцмана    2.5*10^25*1.38*10^-23*300=103.5кПа
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