MON=96°этот угол делится лучом на две части так что одие из полученных углов в 2 раза ??ольше друвого наидите меру каждого из этих углов

Геометрия

MON=96°этот угол делится лучом на две части так что одие из полученных углов в 2 раза ??ольше друвого наидите меру каждого из этих углов

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