MON=96°этот угол делится лучом на две части так что одие из полученных углов в 2 раза ??ольше друвого наидите меру каждого из этих углов
Геометрия
MON=96°этот угол делится лучом на две части так что одие из полученных углов в 2 раза ??ольше друвого наидите меру каждого из этих углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы относятся друг к другу как 1:2 Первый угол -х Второй угол- 2х х+2х=96 3х=96 х=96:3 х=32 Ответ:Первый угол равен- 32°; второй угол равен-64°
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