Мораль " Бориса Годунова"

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Мораль " Бориса Годунова"
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Анализ произведенияЖанр произведения — трагедия. Завязка — ожидание того, что Борис Годунов примет царский венец. Кульминаций несколь­ко. Развязка — гибель царской семьи во главе с царем Борисом. Народ безмолвствует.В центре произведения — сильная личность, вступившая в конфликт с окружающим миром. Проблема осложняется леген­дой о причастности царя Бориса к убийству законного царевича Дмитрия. Нечиста совесть Годунова — поэтому и нет счастья на­роду, не устраивает его правление.План1    Ожидание — согласится ли Борис Годунов принять цар­ский венец. История гибели царевича Дмитрия глазами бояр.2    Согласие Годунова получено.3    Разговор в келье Чудова монастыря инока Григория и старца Пимена. Гибель царевича Дмитрия со слов Пимена.4.   Григорий Отрепьев бежит из монастыря. Его пытаются аре­стовать в корчме на литовской границе.5    Беглый монах объявляет себя погибшим царевичем и ищет поддержки у поляков и части русского боярства, недоволь­ного политикой Годунова.6    Польский воевода Мнишек привязал Самозванца к себе до­черью-красавицей Мариной.7. Самозванец одерживает первые боевые победы.8 Борис погибает на троне.9.Гибнет и его семейство. Бояре призывают Самозванца дать согласие на царствование. Для народа он — покойный царе­вич Дмитрий.

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