Мораль " Бориса Годунова"
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Мораль " Бориса Годунова"
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Анализ произведенияЖанр произведения — трагедия. Завязка — ожидание того, что Борис Годунов примет царский венец. Кульминаций несколько. Развязка — гибель царской семьи во главе с царем Борисом. Народ безмолвствует.В центре произведения — сильная личность, вступившая в конфликт с окружающим миром. Проблема осложняется легендой о причастности царя Бориса к убийству законного царевича Дмитрия. Нечиста совесть Годунова — поэтому и нет счастья народу, не устраивает его правление.План1 Ожидание — согласится ли Борис Годунов принять царский венец. История гибели царевича Дмитрия глазами бояр.2 Согласие Годунова получено.3 Разговор в келье Чудова монастыря инока Григория и старца Пимена. Гибель царевича Дмитрия со слов Пимена.4. Григорий Отрепьев бежит из монастыря. Его пытаются арестовать в корчме на литовской границе.5 Беглый монах объявляет себя погибшим царевичем и ищет поддержки у поляков и части русского боярства, недовольного политикой Годунова.6 Польский воевода Мнишек привязал Самозванца к себе дочерью-красавицей Мариной.7. Самозванец одерживает первые боевые победы.8 Борис погибает на троне.9.Гибнет и его семейство. Бояре призывают Самозванца дать согласие на царствование. Для народа он — покойный царевич Дмитрий.
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