Мораль сказки 12 месяцев

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Возможно она учит о том, что если ты добрый и порядочный, то в случае, когда тебе будет нелегко, тебе могут начать помогать сами боги или открыться какие-нибудь секреты. Ведь всем понятно, что месяцы - это просто период в году, а не какие-то люди. И того, кого главная героиня увидела, были на самом деле не месяцами, а некими ангелами, которые перед ней сыграли олицетворение месяцев. Они спустились на Землю, для того, чтобы помочь ей в трудную минуту, не дать пропасть в зимнюю стужу. Сказка это о том, что главную героиню послали в лес за подснежниками в ту пору, в которую они не растут. Девушка уже отчаялась, как вдруг увидела сидящих кругом 12 человек. Они сказали, что они 12 месяцев. Вообщем они ей помогли, быстро поменяв сезоны, от чего выросли подснежники.