У прямоугольного треугольника DEG дана величина одного угла. Определи величины всех углов, если известно, что углы D и G — острые. ∡D=60°
Геометрия
У прямоугольного треугольника DEG дана величина одного угла. Определи величины всех углов, если известно, что углы D и G — острые. ∡D=60°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠E=90° ∠G=30° сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90°
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