У прямоугольного треугольника DEG дана величина одного угла. Определи величины всех углов, если известно, что углы D и G — острые. ∡D=60°

Геометрия

У прямоугольного треугольника DEG дана величина одного угла. Определи величины всех углов, если известно, что углы D и G — острые. ∡D=60°

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