Постройте графики функцией y=3
Математика
Постройте графики функцией y=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линия поднимается на три и параллельна оси у
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