470х250 в столбик 60 баллов
Математика
470х250 в столбик 60 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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*470 250 ------ +000 2350 940 -------- 117500
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