470х250 в столбик 60 баллов

Математика
470х250 в столбик 60 баллов
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   *470     250     ------     +000   2350     940   -------- 117500
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