Морфемный разбор слов- совсем, сердито, нарочно, словно.
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Морфемный разбор слов- совсем, сердито, нарочно, словно.
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